На место случившегося прибыли 10 спасателей и две спецмашины.

В Центральном районе сегодня, 19 апреля, произошел пожар. На улице Пестеля сгорел автомобиль Kia. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 07:46. Огонь уничтожил все сгораемые части в иномарке.

На место случившегося прибыли 10 спасателей и две спецмашины. Они потушили легковушку за 13 минут. В результате пожара никто не пострадал.

Ранее мы писали, что в Гатчине легковушка сбила 9-летнего мальчика на пешеходном переходе.

Фото: Piter.tv