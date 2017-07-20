В Благовещенске в ДТП погиб мотоциклист

В сети появилось видео момента столкновения

Сегодня утром, 20 июля, в 6 часов 40 минут произошло смертельное столкновение легкового автомобиля такси и мотоцикла.

По предварительным данным, водитель такси при развороте не уступил дорогу мотоциклу, и произошло столкновение. От удара мотоциклист вылетел на асфальт. От полученных травм водитель погиб на месте аварии.

На опубликованных кадрах фото и видео видно, что удар пришелся ровно по центру левой стороны автомобиля.

ГИБДД выясняет все причины и обстоятельства ДТП.

Фото и видео: Instagram/dtpgram_blg