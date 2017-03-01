В Авиагородке избили и порезали подростка

Накануне под утро, 28 февраля 2017 года, в Авиагородке, в садоводстве "Дачное", обнаружили сильно травмированного подростка. Семнадцатилетний юноша был госпитализирован в Пятую детскую горбольницу с с черепно-мозговой травмой и резаной раной лба. Состояние пациента оценивается как средней степени тяжести.
Отмечается, что пострадавший юноша нигде не учится и нигде не работает. При каких обстоятельствах молодой человек получил черепно-мозговую травму, неизвестно.
Обстоятельства происшествия выясняются.
Видео: архив