В Авиагородке избили и порезали подростка

17-летний подросток был госпитализирован с ЧМТ и резаными ранами

Накануне под утро, 28 февраля 2017 года, в Авиагородке, в садоводстве "Дачное", обнаружили сильно травмированного подростка. Семнадцатилетний юноша был госпитализирован в Пятую детскую горбольницу с с черепно-мозговой травмой и резаной раной лба. Состояние пациента оценивается как средней степени тяжести.

Отмечается, что пострадавший юноша нигде не учится и нигде не работает. При каких обстоятельствах молодой человек получил черепно-мозговую травму, неизвестно.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Видео: архив