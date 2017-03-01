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В Авиагородке избили и порезали подростка

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17-летний подросток был госпитализирован с ЧМТ и резаными ранами

Накануне под утро, 28 февраля 2017 года, в Авиагородке, в садоводстве "Дачное", обнаружили сильно травмированного подростка. Семнадцатилетний юноша был госпитализирован в Пятую детскую горбольницу с с черепно-мозговой травмой и резаной раной лба. Состояние пациента оценивается как средней степени тяжести.

Отмечается, что пострадавший юноша нигде не учится и нигде не работает. При каких обстоятельствах молодой человек получил черепно-мозговую травму, неизвестно.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Видео: архив  

Теги: авиагородок , петербург , ранение подростка , травмы подростка
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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