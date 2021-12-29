Видео: в Авиагородке нашли несанкционированную свалку

Эксперты отобрали пробы отходов, чтобы установить класс опасности и морфологический состав.

В пятницу, 28 января, в Московском районе Петербурга обнаружили нелегальную свалку. Участок на пересечении улиц Взлетной и Пилотов был загроможден отходами. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Как рассказали в ведомстве, в ходе проверки мусор на участок отвозил водитель КамАЗа. В отношении него возбудили дело об административном правонарушении.

Эксперты отобрали пробы отходов, чтобы установить класс опасности и морфологический состав. Также у нарушителей изъяли самосвал и экскаватор, их поместили на специальную стоянку.

Проверка проводилась сотрудниками природоохранной прокуратуры и специалистами Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

Ранее Piter.tv писал, что на побережье Финского залива заметили несанкционированные свалки. По словам жителей, мусор свозят сюда на самосвалах и тентованных газелях по 10-18 кубов каждая.

Фото и видео: Telegram / Прокуратура Санкт-Петербурга

