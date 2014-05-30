В Петербурге реконструируют теплосети в Авиагородке

АО "ТЭК СПб" приступило к замене более 4 километров трубопроводов.

В Московском районе Санкт-Петербурга начались работы по комплексной реконструкции тепловых сетей в районе Авиагородка. Как сообщили в комитете по энергетике и инженерному обеспечению города, под замену попадают трубопроводы диаметром от 50 до 600 миллиметров, расположенные на пересечении Штурманской улицы, улицы Пилотов, Стартовой и Внуковской улиц.

На текущий момент специалисты уже заменили 204 метра магистральных сетей и смонтировали 1750 метров временной тепловой сети, что составляет более половины от запланированного объема. Полное завершение работ намечено на ноябрь 2026 года.

Ранее мы сообщили о том, что в Выборгском районе Петербурга обновят 55 км трубопроводов.

Фото: Telegram / ТЭК и "Теплосеть"