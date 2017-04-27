В Астрахани был задержан подозреваемый в разбойных нападениях на центры микрофинансирования

Мужчина, угрожая работнице кредитной организации, похитил денежные средства.

Вечером, 26 апреля в МВД города Архангельск поступило сообщение о разбойном нападении на центр микрофинансирования, расположенный в Ленинском районе. Мужчина, угрожая работнице кредитной организации, похитил денежные средства. Девушка была в зале одна, вторая сотрудница в этот момент находилась в подсобном помещении. Грабитель, подошел к девушке, наставил на нее оружие и потребовал передать всю наличность. Подозреваемый забрал у неё мобильный телефон, около десяти тысячи рублей и покинул офис. На следующий день сотрудники уголовного розыска задержали фигуранта в селе Козлово Володарского района.