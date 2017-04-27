Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Происшествия
Сегодня, 14:20
2
kalbas90
276
Код вставки плеера

В Астрахани был задержан подозреваемый в разбойных нападениях на центры микрофинансирования

0
 
 

Мужчина, угрожая работнице кредитной организации, похитил денежные средства.

 Вечером, 26 апреля в МВД города Архангельск поступило сообщение о разбойном нападении на центр микрофинансирования, расположенный в Ленинском районе. Мужчина, угрожая работнице кредитной организации, похитил денежные средства. Девушка была в зале одна, вторая сотрудница в этот момент находилась в подсобном помещении. Грабитель, подошел к девушке, наставил на нее оружие и потребовал передать всю наличность. Подозреваемый забрал у неё мобильный телефон, около десяти тысячи рублей и покинул офис. На следующий день сотрудники уголовного розыска задержали фигуранта в селе Козлово Володарского района.

 
Теги: архангельск , ограбление , происшествие
Категории: Лента новостей Происшествия

Оставить комментарий

    Сегодня
    14:46
    Шум Ольга Ответить

    Господа! Не Архангельск, а Астрахань! Ну, что же вы).

Новости на эту тему

Piter.TV рекомендует
Загрузка...

Спорт Экспресс

5