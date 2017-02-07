В Адмиралтейском районе из горящего дома чудом спасли 10 человек

Пожар разгорелся в полуподвальном помещении и быстро распространялся. С верхних этажей спасатели вывели несколько жителей дома

По предварительной информации, пожар разгорелся в доме в Спасском переулке. Возгорание возникло в полуподвальном помещении, но огонь стремительно охватывал новую площадь, поднимаясь на следующие этажи. По маршевой лестнице прибывшие спасатели эвакуировали 10 человек. Через 30 минут пожарным удалось погасить пламя. Жители смогли вернуться в свои квартиры. На месте происшествия с огнем боролись 12 человек личного состава МЧС с применением 3 единиц пожарной техники. В результате пожара никто не пострадал. Полиция устанавливает причину возгорания, ущерб, нанесенный огнем, пока не сообщается.

Видео: архив Piter.tv