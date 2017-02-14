В Петербурге за 2016 из коммуналок расселили 12 тысяч семей

В рамках программы по расселению коммунальных квартир за прошлый год в Петербурге свои жилищные условия улучшили 12 тысяч семей. Всего было расселено почти пять тысяч коммуналок.

Жилищный комитет рассказал о действии программы по расселению коммунальных квартир в Северной столице. За прошлый год переехать из комнат в квартиры смогли 12 тысяч семей. Всего же было расселено 4,8 тысяч квартир. При этом почти четыре тысячи семей получили социальные выплаты для приобретения жилья. Всего это обошлось бюджету в 3,1 миллиарда рублей.

На 1 января 2017 года в Петербурге есть более 78,5 тысяч коммунальных квартир. В них проживает около 250 тысяч семей. 89 тысяч состоят на жилищном учете. То есть только в 50,4 тысячах коммуналок живут семьи, находящиеся в жилищных списках.

Когда программа по расселению коммуналок только начиналась, в Северной столице было 116,6 тысяч коммуналок. С 2008 года в новые квартиры переехали 84,8 тысяч семей, что помогло расселить 38,1 тысяч коммуналок. Город выделил на это 15,6 миллиарда рублей. Эти средства пошли на помощь в покупке жилья 23,6 тысяч семей. Срок действия программы продлили до 2020 года.