С ВИЧ можно прожить столько же, сколько и без болезни

Недавняя новость об эпидемии ВИЧ потрясла всю страну и создаланемало причин для беспокойства. Однако по сей день люди продолжают отрицать болезнь и откладывать ее лечение. Такая игра в прятки может закончиться весьма плачевно. Команда Piter.TV пригласила специалиста Петербургского центра по профилактике и борьбы со СПИД. Татьяна Николаевна Виноградова развеяла множество мифов о болезни и рассказала, как жить с таким диагнозом.

На начальных этапах самостоятельно выявить болезнь невозможно, ведь зачастую она имеет симптомы, схожие с гриппом, но внимание на них практически никто не обращает.

"Это может быть повышение температуры, увеличение лимфатических узлов, боль в горле. На самом деле картина примерно такая же, как при гриппе, и большинство людей даже иногда не обращаются к врачам. Согласитесь, подумаешь температура, я ее собью, через 3 дня поправлюсь и все" - говорит заместитель главного врача СПб Центра СПИД Татьяна Виноградова.



Специалист уверяет, что затягивать с лечением не стоит, иначе болезнь будет прогрессировать и тогда дело придется иметь уже со следующей ступенью развития ВИЧ-инфекции.



"Когда вирус перестает размножаться, как на острой стадии ВИЧ-инфекции, вирус депонируется в клетках организма человека и в принципе никакой клинической симптоматики многие годы может не быть. На каком-то этапе вирус начинает активизироваться в организме. Это может проявляться какими-то грибковыми заболеваниями, это может быть герпес, который постоянно выскакивает и практически не лечится. При более запущенных стадиях это может быть пневмония. Есть ряд клинических заболеваний, которые если выявляются у человека , рекомендовано настоятельно тестирование на ВИЧ-инфекцию - объясняет специалист.



Если кто-то из ваших родных или знакомых все же заразился этой болезнью, и вы боитесь, что с вами произойдет то же самое, не спешите обходить их стороной. Чтобы избежать попадания инфекции в организм, нужно знать три пути передачи этой болезни.



"Первый - это инъекционный или через кровь, когда в кровь здорового человека попадает вирус с загрязненного инструмента. Самый распространенный путь в данной ситуации - это использование внутривенных наркотиков. Второй путь - это половой, незащищенный проникающий сексуальный контакт. Здесь нет разницы между гетеро и гомо сексуальным контактом. Главное - незащищенный сексуальный контакт без использования презерватива. Третий путь - передача вируса от матери к ребенку. Он может реализоваться на трех этапах: первый - во время беременности, когда у женщины существуют плацентарные нарушения, второй этап - это во время родов (естественные роды), здесь происходит определенное кровосмешение матери и плода, третий этап - это грудное молоко, потому что вирус, в том числе содержится и в грудном молоке" - рассказывает Татьяна Виноградова.



Однако будущим родителям не стоит впадать в панику, ведь на сегодняшний день ВИЧ-инфицированная женщина может родить вполне здорового ребенка при выполнении всех рекомендаций врачей. По статистике в Санкт-Петербурге менее одного процента детей рождаются с этой болезнью. Не многие знают, но с этим диагнозом можно прожить вполне долгую и счастливую жизнь при соблюдении рекомендаций врачей.



"Была проведена масса исследований, которые доказали то, что люди с ВИЧ могут жить по продолжительности жизни ровно столько же, сколько люди без ВИЧ при условии того, что если у них есть показания к антиретровирусной терапии (это лечение ВИЧ-инфекции на сегодняшний день), то при правильном ее применении, регулярном, человек живет качественной жизнью" - уверяет специалист.

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