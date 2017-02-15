Ужасы из Кирова: мужчина облил бензином свою подругу и поджег

Мужчина, получив отказ дать денег на спиртное, разозлился, облил свою подругу бензином и бросил в нее тлеющий окурок. Женщина скончалась в больнице от полученных термических ожогов 90% тела.

Это вопиющее происшествие случилось 10 февраля в поселке Чепецкий Зуевского района Кировской области.

65-летний пенсионер со своей 67-летней сожительницей, находясь дома, распивали спиртные напитки. После того, как алкоголь закончился, мужчине захотелось продолжения "банкета". Женщина отказалась дать денег на новую порцию спиртного. Мужчина разозлился, облил женщину, лежащую на кровати, бензином и бросил в нее тлеющий окурок.

Женщина получила термические ожоги 90% тела и была госпитализирована в больницу, но спасти женщину не удалось. Она скончалась 13 февраля в реанимационном отделении.

Как сообщает Следственное управление Следственного комитета России по Кировской области, мужчину на данный момент задержали. В отношении его возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Следователи проводят следственные мероприятия, на выяснение всех обстоятельств данного преступления. Согласно уголовному законодательству мужчине грозит наказание в виде лишения свободы до 15 лет.

Видео: Piter.TV

Фото: СУ СК РФ по Кировской области