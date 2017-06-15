Утренняя пробка собралась на внутреннем кольце КАД в Петербурге

Затор образовался из-за аварии и ремонтных работ

На внутреннем кольце КАД в Петербурге – от Мурманского шоссе до Октябрьской набережной – утром четверга, 15 июня 2017 года образовалась многокилометровая автомобильная пробка.

Как сообщают автомобилисты, которые этим утром не могут вовремя попасть на работу, причиной автомобильного затора стали ремонтные работы, которые уже несколько дней продолжаются на Кольцевой автодороге, а также произошедшая там авария.

По данным сервиса "Яндекс. Пробки", длина затора составляет не менее пяти километров. На преодоление этого участка на автомобиле водителям требуется не менее получаса. Средняя скорость автомобиля не превышает десяти километров в час.

При нормальной загруженности дорог водители обычно проезжают этот участок за четыре минуты.

Видео: архив