Заняты третья и четвертая полосы движения.

В понедельник, 1 января, на 60-м километре внутреннего кольца КАД произошло массовое ДТП с участием четырех легковых авто. Об этом рассказали очевидцы в tg-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

"Фонтанка" со ссылкой на ФКУ Упрдор "Северо-Запад" пишет, что заняты третья и четвертая полосы движения, на место аварии выехал подрядчик.

По предварительным данным, пострадавших нет. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее на Piter.TV: ДТП на трассе "Петербург — Матокса" забрало жизни двух человек.

Видео: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург