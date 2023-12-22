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На 60-м километре внутреннего кольца КАД произошло массовое ДТП

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Заняты третья и четвертая полосы движения.

В понедельник, 1 января, на 60-м километре внутреннего кольца КАД произошло массовое ДТП с участием четырех легковых авто. Об этом рассказали очевидцы в tg-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

"Фонтанка" со ссылкой на ФКУ Упрдор "Северо-Запад" пишет, что заняты третья и четвертая полосы движения, на место аварии выехал подрядчик. 

По предварительным данным, пострадавших нет. Обстоятельства произошедшего выясняются. 

Ранее на Piter.TV: ДТП на трассе "Петербург — Матокса" забрало жизни двух человек.

Видео: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Теги: внутреннее кольцо кад, массовое дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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