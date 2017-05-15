Возле яхт-клуба на Крестовском нашли утопленницу в халате и пальто

В воскресенье около причала яхт-клуба нашли утопленницу. На теле пожилой женщины не нашли следов насильственной смерти.

Около одиннадцати утра в воскресенье, 14 мая, пугающую находку сделали недалеко от дома 4 на Южной дороге. У причала яхт-клуба на Крестовском острове извлекли тело женщины. На вид погибшей около 80 лет. Незнакомка была одета в голубой халат и пальто.

При первичном осмотре погибшей, никаких следов насильственной смерти обнаружено не было. Причину кончины женщины определят специалисты. Для этого тело направили в морг, сообщает "Фонтанка". Правоохранительные органы же занимаются установлением личности незнакомки. Также необходимо узнать, как ее тело оказалось в воде.