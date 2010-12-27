В Киеве умерла советская актриса Ирина Бунина

Известная советская актриса скончалась на 78 году жизни. 12 июля об этом сообщил театральный критик и журналист Олег Вергелис. Информацию подтвердили в театре имени Леси Украинки.

Ирина Бунина родилась в Магнитогорске в 1939 году. В 1961 году она поступила в театральное училище имени Щукина в Москве, после чего играла в театре имени Вахтангова. Спустя несколько лет переехала в Киев, где до конца своих дней служила в театре имени Леси Украинки.

В 1992 году Ирина Бунина удостоилась звания Народной артистки Украины. За свою карьеру актрисе удалось сняться в более чем 50 картинах и сериалах. Наиболее известные - “Вечный зов”, “Возвращение Мухтара”, “Мать и мачеха”, “День рождения Буржуя”.