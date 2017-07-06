Улицу Бабушкина частично перекроют 7 июля

Начинаются ремонты на Лесном и Мытнинской набережной

Из-за ремонта теплосети в четверг, 7 июля 2017 года, в Петербурге перекроют участок трассы на улице Бабушкина. Автомобильное движение на этом участке дороги станет невозможным.

Как сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции, будет закрыт участок Бабушкина от Ивановской улицы до бульвара Красных Зорь с 22 часов 7 июля до 6 часов утра 10 июля. Объехать его можно по Прямому проспекту, бульвару Красных Зорь, улице Седова, Ивановской и Фарфоровской улицам.

Кроме улицы Бабушкина, трудности для автолюбителей могут возникнуть на Мытнинской набережной и Лесном проспекте, где с 7 июля вводятся ограничения движения, а в пятницу, 8 июля, будет перекрыто движение. Вечером 7 июля закроют площадь Академика Лихачева, а 9 июля – и Мытнинскую набережную.

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