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Угрожая ножом, подонок изнасиловал двух женщин и требовал у них деньги

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Приезжий насильник познакомился со своими жертвами по Сети

В Петербурге в полицию обратилась 35-летняя женщина с заявлением об изнасиловании. Согласно ее словам, 30 декабря 2016 года в съемной квартире на бульваре Новаторов малознакомый мужчина изнасиловал ее и 16-летнюю девушку.

Пострадавшей женщине пришлось рассказывать полицейским отвратительные подробности происшествия. Она сообщила, что познакомилась с приезжим мужчиной из Бурятии в Сети и пригласила его в гости.

"Гость" изнасиловал обеих женщин, кроме того, угрожая им ножом, совершил насильственные действия сексуального характера. Также насильник требовал с женщин денег – по 50 тысяч рублей от каждой.

Возбуждено уголовное дело. Отмечается, что одна из изнасилованных была несовершеннолетней.

Видео: архив   

Теги: вымогательство , изнасилование , петербург , угрозы физической расправой
Категории: Новости СПб Происшествия Криминальные происшествия

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