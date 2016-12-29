Уфа: смертельное лобовое столкновение легковушки и маршрутки произошло сегодня утром

В популярной социальной сети ВКонтакте в сообществе БашДТП появилось сообщение о смертельной аварии, которая произошла несколько часов назад в Калининском районе столичного города Башкирии.
Недалеко от деревни Базилевка в жутком лобовом столкновении сошлись автомобиль "Рено Флюенс" и микроавтобус с пассажирами "Пежо Боксер". По предварительным данным, водитель легковой иномарки не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения, где и совершил лобовое столкновение с маршрутным автобусом. Микроавтобус следовал по маршруту Уфа(Арена) - Шакша. Кроме водителя в салоне находилось 10 пассажиров.
От мощного столкновения легковушку сильно искорежило, основная сила удара пришлась на правую сторону авто. Женщина - пассажирка "Рено" от полученных травм скончалась на месте трагедии до приезда спасательных служб. Сильно пострадал и водитель "Рено" и еще 4ро пассажиров микроавтобуса. В маршрутке от удара повырывало сиденья, искорежило пол салона. Пострадавшим с многочисленными ушибами и переломами медики оказывают помощь.
По словам очевидцев аварии, легковушку на скорости занесло на дороге. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, спасатели МЧС и медики. Выясняются все причины и обстоятельства этой аварии. Устраняются последствия ДТП.
Видео: Piter.TV
Фото: ВК/БашДТП