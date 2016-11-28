Российские туристы хотели тайком провезти 37 кг сыра и 7 кг форели из Финляндии

Россияне увлеклись покупкой сыров и рыбы в Финляндии. В итоге за прошлую неделю специалисты на границе изъяли более 40 килограммов деликатесов, без сопроводительных документов.

В понедельник, 23 января, пресс-служба Управления Россельхознадзора по городу и области отчиталась об итогах работы на пропускных пунктах между Финляндией и Россией. На прошлой неделе в Светогорске, Брусничном и Торфяновке активно проверяли багаж и транспорт россиян. Оказалось, что жители Ленобласти и Петербурга очень увлеклись покупкой сыра и форели в соседней стране. Через границу пытались перевезти продукты без разрешения Россельхознадзора и сопроводительных документов об их безопасности.

В итоге сомнительные продукты у туристов забирали. Всего за прошлую неделю пограничники насобирали семь килограммов форели и 37 килограммов сыра. Все эти запасы сопроводили документами на возврат и отправили к Финляндию обратно.