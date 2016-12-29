Злостный неплательщик коммуналки закрыл долги, чтобы вернуть два iPhone и приставку

Приставы Петербурга арестовали и предали на ответственное хранение два смартфона и игровую приставку мужчины, который с мая 2015 года не платил за коммунальные услуги.

Судебные приставы Фрунзенского района вместе с представителями ТСЖ нанесли визиты должникам в доме 29, корпус 1 на улице Турку. Служителям закона удалось навестить три квартиры, которые скопили внушительные долги по коммунальным платежам.

В одной из квартир приставы застали мужчину. Он не оплачивал счета с мая 2015 года. У него арестовали два телефона iPhone и игровую приставку. Расставаться надолго с любимыми гаджетами должник не хотел. Поэтому в тот же день отправился в банк, чтобы оплатить долги.

Кроме этого случая, приставы передали на хранение технику еще из двух квартир. Всего указанный дом задолжал ТСЖ около двух миллионов рублей. За прошлый год судебные приставы помогли коммунальным службам вернуть себе почти 700 миллионов задолженностей по платежкам.