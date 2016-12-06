У Сосновой Поляны электричка насмерть сбила мужчину, несмотря на экстренное торможение

Во вторник днем пешеход погиб под колесами электрички. Машинист электропоезда подавал сигналы, однако мужчина не услышал их.

Днем во вторник, 20 июня, на железной дороге в Красносельском районе Петербурга произошло ЧП. Около 14.35 на перегоне между Сосновой поляной и Лигово электричка наехала на пешехода. Поезд следовал по направлению к Северной столице.

Как сообщают в пресс-службе УТ МВД по СЗФО, машинист сигналил человеку на путях и применил экстренное торможение. К сожалению, эти меры не помогли. В результате столкновения мужчина получил смертельные травмы и скончался.

Сотрудники транспортной полиции устанавливают все подробности трагедии. Пока остается неизвестной личность погибшего. На вид мужчине было около 40 лет. При себе у него не было никаких документов.