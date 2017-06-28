У Кунсткамеры насмерть сбили женщину на глазах у семьи

ДТП с трагическим исходом случилось после развода мостов

В ночь на 28 июня 2017 года на Васильевском острове в Петербурге произошла автомобильная авария с трагическим исходом. Женщина попала под колеса иномарки. ДТП произошло около 01.19 у дома №3 по Университетской набережной.

О случившемся рассказали очевидцы. Женщину сбил автомобиль BMW, когда она находилась на проезжей части, вне зоны пешеходного перехода.

"Сбили женщину, вся в крови. Накрыта синим пакетом. Службы на месте. Сбили сразу после разводки мостов, как все начали расходиться...", - сообщили с места событий свидетели аварии.

По словам людей, которых было много на набережной, женщина вышла на самый край проезжей части и попала под проезжавший мимо на высокой скорости черный BMW.

Видео: архив