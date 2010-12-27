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Облом Артемия: УФАС отказало студии Лебедева в возбуждении дела против "двойника"
Сегодня, 14:21
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Shdaria
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Облом Артемия: УФАС отказало студии Лебедева в возбуждении дела против "двойника"

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Петербургское УФАС отказало возбуждать дело против "Студии Лебедева" по заявлению "Студии Артемия Лебедева".

 Петербургское УФАС отказало в возбуждении дела по заявителю ООО «Студия Арт. Лебедева» против компании с схожим названием. 

В городское управления Федеральной антимонопольной службы поступило сообщение о том, что ООО "Студия Лебедева" нарушила закон о защите конкуренции при приобретении и использовании своего названия. 

Но УФАС выяснило, что компания законно приобрела исключительное право на свое фирменное наименование. Также «Студия Лебедева» размещает информацию у себя на сайте только о тех услугах, которые организация оказала своим заказчикам и не использует стиль «Студии Арт. Лебедева».

"Студия Арт. Лебедева" не смогла представить докозательств о том, что ООО "Студия Лебедева" приобрела похожее название с целью пользования репутацией заявителя. 

Теги: петербург , студия артемия лебедева , студия лебедева , уфас
Категории: Новости СПб Лента новостей

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