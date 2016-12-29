Тюмень: Два 3х летних малыша и 5ти месячный младенец отравились лекарствами

После промывания желудка детей госпитализировали в больницу

Накануне днем, 22 января, в Тюмени произошел вопиющий несчастный случай с маленькими детьми.

Оставшись без присмотра взрослых, двое мальчиков 3х лет получили доступ к лекарственным препаратам. Дети их попробовали и "угостили" им 5ти месячного младенца. Все трое получили отравление средней тяжести.

Приехавшие на вызов медики "скорой помощи" сделали детям "зондовое" промывание желудка, а затем госпитализировали под наблюдение врачей в областную клиническую больницу №1. Спустя сутки дети были отпущены домой.

Медики отмечают, что дети с отравлением медицинскими препаратами довольно часто попадают в больницу. Чаще всего возраст таких детей составляет от 0 до 4 лет. Малыши достают лекарства из домашних аптечек, из сумок взрослых. Врачи призывают быть более бдительными и не допускать свободного доступа к лекарствам.

Вчера же в городе Златоуст Челябинской области произошла жуткая трагедия, 5-летний мальчик, оставшись без присмотра взрослых, задохнулся в целлофановом пакете. Его бездыханное тело обнаружила бабушка, которая пришла побыть с внуком на время отсутствия родителей.

Видео: Piter.TV