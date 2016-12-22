Страшные новости из Златоуста: бабушка обнаружила тело 5ти летнего внука с пакетом на голове

Ребенок, оставшись дома один, надел на голову пакет и задохнулся

Накануне днем, 22 января, в одной из квартир Златоуста произошла трагедия.

Тело ребенка с целлофановым пакетом обнаружила бабушка, пришедшая посидеть с внуком на время отсутствия родителей. В те несколько минут пока бабушка еще не пришла, а родители уже покинули квартиру, ребенок игрался с пакетом. По словам родителей, мальчик часто играл таким образом с пакетом, а родители объясняли ему, что это может быть очень опасно.

Мальчик, по всей видимости не смог снять пакет с головы. Признаков насильственной смерти не обнаружено. Следственное управление Следственного комитета России по Челябинской области проводит проверку всех обстоятельств этой трагедии. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится судебно - медицинская экспертиза по установлению причины смерти малолетнего ребенка. Проверка взята на контроль руководителем управления СК Российской Федерации по Челябинской области. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

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Видео: Piter.TV