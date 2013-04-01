Трагедия под Тверью: 17 летняя девушка погибла под колесами "Сапсана"

Машинист предпринял экстренное торможение, но трагедии избежать не удалось

Вчера, 26 ноября, поздним вечером на 480 км Октябрьской железной дороги, между станциями Пролетарская и Дорошиха Тверской области произошла трагедия.

На данном отрезке железнодорожных путей 17 летняя девушка оказалась на рельсах перед мчащимся скоростным поездом №779 "Сапсан" Москва - Санкт-Петербург. Машинист предпринял экстренное торможение, но наезда избежать не удалось. Девушка от полученных травм скончалась на месте происшествия.

Погибшую опознали родители. Проводится проверка всех причин и обстоятельств трагедии. Не исключается версия суицида.

Видео: Piter.TV