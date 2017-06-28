Туристы 12 часов не могут вылететь из Пулково в Тунис

Рейс в Монастир из Петербурга задерживается на 12 часов

Еще несколько десятков туристов в Пулково стали заложниками туристической компании. Более чем на 12 часов задержали рейс из Петербурга в Тунис.

К полуночи путешественники прибыли в Пулково для регистрации на рейс. Выяснилось, что посадка на борт, который должен был отправить их на солнечный курорт в 2.10 ночи, задержана. По предварительной информации, А320 не прилетел в Петербург по техническим причинам. Его ожидают к 10 утра. А посадку на рейс пока запланировали на полдень.

Представители туристической компании и авиаперевозчика пока никак не прокомментировали многочасовую задержку рейса.

Видео: архив