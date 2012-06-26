Трогательное видео облетело соцсети: Спасатели и ветеринары спасли кота после пожара

Спасатели МЧС, а затем ветеринары спасли кота, который пострадал при пожаре в Москве

Это трогательное видео появилось в интернете вчера, 30 января, но уже облетело все соцсети.

Сообщается, что кадры данного видео были сняты после пожара в Гольяново города Москвы. На видео видно, как котейка с обоженной шерстью лежит на подстилке, а спасатели дают ему подышать кислородную маску, отмечая, что глаза перестали мутнеть. Мужчины ласково поглаживают рыжего кота, растирают снегом и разговаривают с ним, чтоб успокоить. Напуганный кот жалобно и благодарно им отвечает.

Следующие кадры данного видео показывают, как этого же кота осматривают и лечат врачи ветеринарной клиники. Видно, что котику уже полегчало. Шерстка подсохла и распушилась. Скорее всего кот домашний, он крупный и упитанный. Медики ласково называют кота "Лялечкой" и уговаривают встать - прогуляться.

В СМИ сообщается, что кот был обнаружен без дыхания. Скорее всего у него было отравление угарным газом.

Видео: YuoTube/Ivan Zhdanov