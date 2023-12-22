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Петербургский ветеринар отправится в колонию за получение взятки
Сегодня, 13:18
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербургский ветеринар отправится в колонию за получение взятки

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За несколько лет он получил более 595 тысяч рублей.

В Петербурге ветеринар получил реальный срок за получение взяток. Об этом сообщила прокуратура Московского района.

Суд установил, что А., занимая должность ветеринарного врача СПб ГБУ "Санкт-Петербургская городская станция по борьбе с болезнями животных", как лично, так и через посредника получал деньги за оформление ветеринарных свидетельств, необходимых для реализации мясной продукции, внося в них как достоверные, так и недостоверные сведения. За период с декабря 2018 года по март 2022 года А. получил более 595 тысяч рублей.

Суд признал ветеринара виновным в получении взяток и назначил ему наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Ранее петербурженка отделалась условным сроком за нападение на сотрудницу полиции.

Фото: pxhere

Теги: ветеринар, взятки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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