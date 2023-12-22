Петербурженка отделалась условным сроком за нападение на сотрудницу полиции

В отделении полиции во время досмотра задержанная схватила сотрудницу за шею, ударила её рукой в голову и ногой в живот.

Суд вынес приговор петербурженке, которая напала на сотрудницу полиции. Об этом сообщила прокуратура Московского района.

Суд установил, что утром 3 февраля 2023 года ранее неоднократно привлеченная к административной ответственности А. была задержана за появлением в общественных местах в состоянии опьянения. В отделении полиции во время досмотра задержанная схватила сотрудницу за шею, ударила её рукой в голову и ногой в живот.

Суд признал А. виновной в совершении указанного преступления и назначил ей наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев.

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Фото: Piter.tv