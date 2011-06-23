Ветеринар рассказала, зачем обрабатывать собак от блох зимой

Опасные насекомые в холодное время года живут в подъездах.

Ветеринар Динара Бархатова объяснила, зачем обрабатывать собак от блох зимой. Специалист в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказала, что в холодное время года опасные насекомые обитают в парадных.

Животных нужно обрабатывать от блох круглогодично. Мыть питомцев с моющими средствами стоит как можно реже, потому что уходовые средства смывают защитный слой кожи.

Кроме того, из-за неблагоприятного климата многих собак важно одевать зимой. Песики с густым подшерстком не нуждаются в теплых комбинезонах.

Ветеринар отмечает, что не каждая собака может носить обувь. Но важно надевать специальные ботиночки питомцам, у которых есть реакция на соль и другие реагенты. Если животному не нравится носить обувь, то нужно использовать специальный крем. Перед прогулкой важно обработать лапы, а дома необходимо их тщательно промыть.

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