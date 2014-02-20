Кинолог рассказал, как служебная собака искала пропавшую пенсионерку в Приозерском районе

Пенсионерка провела в лесу неделю без еды и воды. Её нашли живой.

Число волонтёров в Петербурге и Ленобласти неуклонно растёт. На помощь приходят не только члены добровольческих организаций, но и обычные люди. Среди них – кинолог ФСИН Илья Швыдкой. Мужчина рассказал изданию Spb.aif.ru о том, как он ищет пропавших людей со своей напарницей – доберманом Евой.

Служебная собака помогла при поисках 73-летней петербурженки, которая 17 сентября ушла собирать грибы в лес в Приозерском районе и заблудилась. Женщина сразу позвонила мужу и сообщила, что не понимает, как выйти из чащи, после чего у неё выключился телефон. В итоге пенсионерка провела в лесу неделю без еды и воды.

Ева искала пенсионерку три дня: несмотря на ливни и холод, обученное животное пыталась выти на след пропавшей. В итоге её нашли живой.

Нашла её не Ева, а люди, но это уже неважно – главное, что человек жив, – говорит Илья. – В поисках и дальше будем участвовать, если понадобится. Ева тренируется практически ежедневно, да и работать ей только в радость. Илья Швыдкой, кинолог

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Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)