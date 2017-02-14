Трое мужчин пострадали в ДТП на Приозерском шоссе

В серьезной аварии по чистой случайности никто не погиб

В ночь на вторник, 14 февраля 2017 года, на Приозерском шоссе в серьезной аварии чудом не погибли трое мужчин, однако всех троих пришлось госпитализировать с травмами различной степени тяжести.

Как сообщается, около часу ночи водитель отчественного автомобиля марки ВАЗ по не выясненным пока причинам не справился с управлением на скользкой дороге и вылетел на обочину. Автомобиль врезался в дерево.

Водитель, 25-летний мужчина, получил тяжелые травмы. Пассажиры, мужчины 27-ми и 22-х лет, – ранения средней степени тяжести. Все трое в оказались на больничных койках.

Видео: из архива