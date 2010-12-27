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Спас на Крови вошел в десятку популярных культурных объектов мира
Сегодня, 12:50
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Asyaromanenkova
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Спас на Крови вошел в десятку популярных культурных объектов мира

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Петербургский храм Спас на Крови пошел в топ-25 самых популярных культурных объектов мира. Рейтинг составил портал о путешествиях TripAdvisor.

Расположенный на канале Грибоедова Спас на Крови вошел в рейтинг самых популярных культурных объектов мира. Всего в списке 25 мест, которые часто посещают туристы. Рейтинг составил портал о путешествиях TripAdvisor.

Петербургский храм оказался там на шестом месте. Первое получил храмовый комплекс Ангкор-Ват в Камбодже. За ним оказалась Большая мечеть шейха Заеда в Абу-Даби. Замыкает тройку Кордовская соборная мечеть Мескита в Испании.

Спас на Крови также обошли Собор святого Петра в Ватикане и Тадж-Махал в Индии. А вот Мачу-Пикчу, Миланский собор и участок Великой Китайской стены оказались позади петербургского строения.

Собор Воскресения Христова на Крови или Спас на Крови построили на месте, где при покушении смертельно ранили императора Александра II.

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Теги: новости питера , новости спб , рейтинг , спас на крови , храмы спб
Категории: Новости СПб

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