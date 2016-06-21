Евгений Сидихин рассказал о сложности новой роли

11 апреля состоялся пресс-показ первой части военной трилогии режиссера Александра Касаткина о блокадном Ленинграде в киностудии «Ленфильма» при участии кино-портала «Киноафиша.Инфо». Евгений Сидихин, Игорь Грабузов и Антон Лубченко рассказали о работе над картиной.

Евгений Сидихин рассказа зрителям предпремьерного показа, какое же у него ощущение от работы с Александром Касаткиным, и как они вместе нащупывали образ его героя:

" С Сашей мы давно друг друга знаем, много-много лет, и первый раз он меня пригасил к себе в картину. У меня было ощущение такого коридора, который устремлен вверх. С каждым шагом - все сложнее и сложнее. Он предлагал мне путь, который достаточно непрост. Он видел этот образ, он представлял себе этого человека, и пытался мне помочь понять его. По моему немножко я приблизился к тому, что он себе представлял".

Помимо Евгения на предпоказ приехал и композитор картины о блокадном Ленинграде, Антон Лубченко. К музыкальному сопровождению кинокартины подходили очень тщательно, искали вдохновение совершенно в разных музыкальных пластах. И в итоге, о музыке Антон Владимирович говорит следующее:

"Хочу сказать, что эта музыка буквально вся взята из города. Я спрашивал у Саши, как мы будем работать, а он отвечал – собирайся и пошли гулять. И вот мы часа 2-3 с ним гуляли по центру, разговаривали о городе, о культуре - обо всем. Потом приходили ко мне домой, и на стареньком рояльчике под картинку что-то пытались создать. Не случайно мы начали первые кадры с музыки Шестаковича, это квинтет Шистаковича, который исполнялся тогда в блокадном Ленинграде. Он даже получил за него сталинскую премию. Мне кажется, это было очень правильное решение и режиссера и продюсера: начать именно с музыки этого композитора, потому что Шестакович - понятное дело, что гордость мировой культуры, но, прежде всего, это лицо Ленинграда, блокадного Ленинграда".

А Игорь Грабузов, который исполняет роль лейтенаната Горелика главным в "Трех днях до весны" считает непосредственно сам город. Именно погружение зрителя в ту жуткую и тяжелую атмосферу, кадры города, кадры жителей блокадного Ленинграда, актер считает, что это дорого стоит:

"Я смотрел несколько фильмов про блокаду, и в том числе известное кино 70-х годов, и очень редко, мне кажется, удается кинематографистам передать этот момент" – делится со зрителями актер.

Недавно стало известно, что фильм Александра Касаткина благодаря призу зрительских симпатий на V Национальный кинофестивале дебютов «Движение» отправится в августе на фестиваль российского искусства в Каннах. А все желающие смогут посмотреть картину уже 4 мая, она будет приурочена к 72-летию со Дня Победы.

Видео: Piter.TV, официальный трейлер

Милана Каллиста, Марина Забегаева