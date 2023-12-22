Здания киностудии "Ленфильм" признали региональным памятником

На киностудии было снято около 1,5 тыс. фильмов.

Здания киностудии "Ленфильм" были признаны памятником регионального значения. Об этом информирует комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Петербурга.

Два участка по адресу: Каменноостровский проспект, 10 и 12, были приобретены купцом Георгием Александровым в начале 1880-х годов. Киностудия "Ленфильм" существует там с 1952 года, а строительство комплекса было осуществлено под руководством архитектора Георгия Петрова в 1950-х годах. Во время Великой Отечественной Войны киностудия была эвакуирована в Алма-Ату, и здание оставалось пустым.

На "Ленфильме" было снято около 1,5 тыс. фильмов, включая такие известные работы, как "Дама с собачкой" режиссёра И.Е. Хейфица, "Человек-амфибия" В.А. Чеботарева и Г.С. Казанского, "Полосатый рейс" В.А. Фетина и другие.

Ранее мы сообщили о том, что световые проекции украсили здания на площади Ломоносова.

Фото: пресс-служба КГИОП