В Петербурге ларьки у метро промаркируют QR-кодами для борьбы с нелегалами

В понедельник около станции метро "Пионерская" начнут выдавать QR-коды легальным торговым павильонам. Таким образом Комитет имущественных отношений собирается бороться с нелегальными ларьками.

С понедельника, 22 мая, в Северной столице начнут необычным способом бороться с объектами несанкционированной торговли. Комитет имущественных отношений начнет выдавать владельцам павильонов QR-коды. По штрих-кодам можно будет считать и идентифицировать пользователя земельного участка. Это поможет быстро устанавливать законность использования участка.

Выдавать коды начнут сегодня на станции метро "Пионерская". Специалисты КИО промаркируют те павильоны, у владельцев которых есть действующие договоры на размещения места нестационарной торговли.

Ларьки около метро часто доставляют неудобство горожанам: их обилие усложняет проход к станциям. Кроме того, иногда владельцы павильонов не следуют законам. Ранее Piter.tv сообщал, что на станциях "Обухово" и "Удельная" из ночных ларьков изъяли 300 литров алкоголя.