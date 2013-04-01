Тысячи петербуржцев могут оказаться без электричества на Новый год

Должники, которые злостно не платят за свет, могут быть отключены от электроснабжения уже до 1 января

В октябре 16 тысяч жителей города, которые не платили за электроснабжение, получили уведомления об отключении света, если задолженность не будет погашена. Должники информировались о том, что для оплаты электроснабжения дается 50 дней, после чего свет у злостных неплательщиков будет отключен до погашения долга.

Большинство получателей предупреждений уже оплатили счета. По предварительной информации, долг остался только у 3 тысяч человек. Им вручаются повторные уведомления, если в течение трех дней долг не оплачивается, отключается свет. Свет отключен уже у 500 должников, которые проигнорировали уведомления. Погасить задолженности можно в центрах «Петроэлектросбыт», которые до 30 декабря работают без выходных.

Видео: Piter.tv