В четырех районах Петербурга могут лопнуть трубы с кипятком из-за проверки теплосетей

ТЭК СПб продолжает проверку используемых ими сетей и пускают по нему нагретую воду, чтобы выявить проблемные места. Из-за этого в Калининском, Колпинском, Выборгском и Красногвардейском возможны прорывы трубы.

В Северной столице активно идет подготовка к новому отопительному сезону, которая началась сразу после окончания последнего. ТЭК СПб проводит испытания теплосетей, пуская нагретый носитель от котельных по распределительных линиям. Во вторник, 13 июня, испытания пройдут в Выборгском, Калининском, Колпинском и Красногвардейском районах.

От трех котельных будут пускать нагретую до определенной температуры воду в Выборгском района. В зону попали дома, отапливаемые из бойлерных в доме 22, 28 и 4 корпус 4 на проспекте Энгельса.

В Калининском районе проверят котельные, которые подают тепло к домам 36,38, 40, 12, 14/2 на Свердловской набережной.

В Колпинском районе проверку пройдут в котельной поселке Усть-Ижора. А в Красногвардейском районе – в котельных по адресам Лесопарковая улица, 14 корпус 2 и Ковалевская улица, 14 корпус 2.

Для проверки прочности. Воду по трубам пускают с увеличенным напором: примерно на четверть выше обычного. Найденные проблемные места подлатают до осени, чтобы авария не произошла зимой.