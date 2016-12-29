В Ижоре нашли тело пропавшего во время прогулки с собакой в Коммунаре мальчика

Тело мальчика при помощи специальной техники обнаружили служители закона. Ребенок пропал еще 7 января, когда пошел гулять с собакой.

В реке Ижоре специалисты обнаружили тело мальчика, которого почти две недели искали правоохранительные органы. На труп шестилетнего мальчика наткнулись, когда проверяли водоем с помощью гидролокационного оборудования криминалистов. Сейчас решается вопрос о подъеме тела из реки на поверхность.

Шестилетний Егор Антонов пропал в городе Коммунар Гатчинского района Ленобласти еще 7 января. Объявление о его пропаже сразу же распространили в социальных сетях. Мама мальчика рассказала Life, что ее сын пошел гулять с собакой во двор дома 5 на улице Бумажников. Буквально через десять минут отец ребенка вышел на улицу. Собака с поводком сидела около подъезда, а ребенка не было. Испуганные родители обратились в полицию.

Следственный комитет возбудил уголовное дело, уже тогда подозревая убийство. К поиску мальчика подключили водолазов. Уже 7 января удалось выяснить, что следы мальчика обрываются около реки. Также розыском ребенка занимались волонтеры.

Видео: Youtube / Алекс Лео