В Петербурге таможенники закрыли антикварный магазин с нелегальным товаром

Владелец магазина провозил товары из Финляндии для личного пользования. Однако в Петербурге он выставлял их на продажу в магазине.

Правоохранители Балтийской таможни и сотрудники МВД на водном транспорте вычислили и задержали предпринимателя. Который занимался незаконным ввозом и торговлей антиквариата. Мужчина ввозил товары в Россию, а после этого реализовывал через свой магазин и интернет-сайт.

Установлено, что в сентябре 2015 года бизнесмен на пароме прибыл на Морской вокзал Петербурга. С собой он из Финляндии привез 91 антикварных предмета: бра, вазы, диван, люстры, консоль с зеркалом. Общая стоимость всего груза составляла 1,1 миллионов рублей. В документах к дорогостоящим товарам значилось, что все это ввозится для личного пользования.

Однако вскоре предметы попали на прилавок антикварного магазина и на сайты в Интернете. Их пытались продать по многократно увеличенной стоимости. В Налоговой таможенникам рассказали, что предприниматель как раз занимается торговлей предметами антиквариата.

Получается, что бизнесмен предоставил балтийской таможне неверные сведения о культурных ценностях, ввозимых им. Поэтому он стал фигурантом уголовного дела о незаконном перемещении через границу культурных ценностей в крупном размере. В случаи доказательства его вины в суде ему грозит до семи лет тюрьмы и штраф в размере до миллиона рублей.

Фото и видео: Балтийская таможня