Таинственное исчезновение: в петербургском метро пропал японец

Девушка не дождалась мужчину, которому назначила встречу на платформе

Накануне петербурженка обратилась в отделение полиции на транспорте с рассказом о том, что не дождалась на встречу своего знакомого, гражданина Японии. По ее словам, молодой человек совершенно точно спустился в подземку на станции метро "Электросила", однако на "Технологическом институте", его ждали, не вышел.

Как удалось узнать по своим каналам сотрудникам полиции, молодого человека нигде полиция не задерживала, в дорожно-транспортные происшествия он тоже не попадал, в больницах и моргах такого мужчины также не обнаруживалось.

Поиски молодого мужчины с японским гражданством продолжаются.

видео: архив