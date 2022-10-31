Стало известно, какие станции в метро Петербурга самые глубокие

Ниже остальных возведена "Адмиралтейская". Глубина станции составляет 86 метров.

АО "Метрострой Северной столицы" составило схему петербургского метро с обозначением глубины станций. Инфографикой поделились в пресс-службе компании 18 ноября.

Ниже остальных возведена "Адмиралтейская". Глубина станции составляет 86 метров. Второе место занимает "Комендантский проспект", открытый для горожан в 2005 году, с 76 метрами. Тройку лидеров замыкает "Пролетарская" (72 метра).

В группу станций с глубиной в 71 метр вошли "Площадь Ленина", "Приморская", "Чернышевская" и "Садовая". "Нулевыми" считаются "Купчино", "Парнас", "Девяткино", "Рыбацкое" и "Шушары". Ближе всех к поверхности "Проспект Ветеранов" и "Ленинский проспект" (8 метров).

Ранее мы рассказывали о том, что подрядчика для перепланировки проекта линии метро до станции "Кудрово" ищут в Петербурге.

Фото: Piter.TV; пресс-служба АО "Метрострой Северной столицы"