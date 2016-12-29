Таганрогский депутат поздравил избирателей сидя на насесте (видео)

Известный своими неоднозначными выходками депутат Таганрога обратился с новогодним поздравлением к своим избирателям из курятника с петухом в руке

Жителей Таганрога насмешило и возмутило видеообращение депутата городской думы.

Известный своими неоднозначными выходками депутат по 5 ому округу города Таганрога Игорь Третьяков выложил в интернет свое новогоднее видеообращение. На видеоролике главное действующее лицо сам депутат, сидящий на насесте в курятнике. В одной руке у него петух, а в другой яйцо. В Новогоднюю ночь он предложил своим избирателям поразмыслить над извечным вопросом - что появилось первым, яйцо или курица.

Хорошим людям депутат пожелал иметь такой же курятник, а не послушным обещал кару от красного петуха.

Ролик завоевал популярность в сообществе "Психиатрическая лечебница" в одной из социальных сетей.

Видео: YouTube/tagangraf