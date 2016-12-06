Супруга экс-депутата сядет на 7 лет за работу с "мертвыми душами"

Супруга бывшего муниципального депутата Андрея Конакова занималась "черным риелторством".

Жена бывшего депутата МО "Звездное" Светлана Конакова 6 лет стояла во главе "черных риелторов". В результате Конакова заполучила семь лет в колонии общего режима. В деле фигурируют 13 квартир и комната, а также государство в качестве потерпевшего.

Пресс-служба Генеральной прокуратуры России сообщает, Петербургский суд Московского района признал Конакову виновной в мошенничестве, даче взятки, а также в руководстве преступным сообществом. Установлено, что мошенница начала свою "черную" деятельность в 2002 году на базе агентства недвижимости, им руководствовался бывший муниципальный депутат Андрей Конаков.

Для фирмы представляли интерес те квартиры, хозяева которых умерли. Группа мошенников делали поддельные документы, с помощью которых овладевали жилплощадью, а затем ее продавали.

В 2004 году управление агенством было передано супруге Конакова. Сообщество под ее руководством процветало, но в 2010 году деятельность была прикрыта сотрудниками правоохранительных органов.

В суде установлено, что за восемь лет сообщество "черных риелторов" обогатилось на 13 квартир и комнату в коммуналке, ещё четыре квартиры были присмотрены на перспективу. Суд приговорил Конакову к семи годам исправительной колонии общего режима.