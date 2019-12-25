Дамбу закрывают из-за угрозы трехметровых волн

Ожидается сильный ветер.

В Дирекции комплекса защитных сооружений 22 февраля сообщили, что дамбу закроют из-за штурмового предупреждения и повышения уровня воды.

"Судоходство по Кронштадтскому корабельному фарватеру остановлено по распоряжению капитана морского порта "Большой порт Санкт-Петербург" в 16:00. Движение судов будет восстановлено после открытия затвора судопропускного сооружения С-1"

Дамба будет закрыта с 17:00 до 9:00 23 февраля. Синоптики прогнозируют порывы ветра до 28 метров в секунду.

Ранее мы сообщали, что главный синоптик Петербурга рассказал о погоде 23 февраля.

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