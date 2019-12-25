Главный синоптик Петербурга рассказал о погоде 23 февраля

Синоптик считает, что вместе с дождем стоит ожидать мокрый снег.

В субботу, 22 февраля, стало известно чего жителям и гостям Северной столицы стоит ждать от воскресной погоды. Главный синоптик города, Александр Колесов, рассказал iReactor, что праздничный день не обойдется без дождя и даже мокрого снега.

По словам метеоролога, погоду продолжают определять циклоны и атмосферные фронты. Именно поэтому в праздники мало что поменяется, а погода будет "неустойчивой и некомфортной", хоть и теплой.

Ветер в "День защитника Отечества" может усилиться до 15 метров в секунду, а температура будет колебаться в районе от +2 до +4 градусов.

Ранее мы писали, что жителям Петербурга придется мокнуть под дождем все три выходных.

Фото: pexels