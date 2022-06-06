Главу МО "Шушары" сняли с должности

Коллеги не были удовлетворены деятельностью и отчетностью Евгения Медведева.

Сегодня, 7 июня, депутаты МО "Шушары" отправили в отставку главу Евгения Медведева. Об этом сообщили на заседании совета.

За лишение полномочий главы проголосовали 16 депутатов. Медведева сменил Авенир Казанцев.

<…> мы дважды давали неудовлетворительную оценку работе Медведева, затем направили обращение губернатору, известили и главу МО. Илья Смирнов, муниципальный депутат

Коллеги не были удовлетворены деятельностью и отчетностью Евгения Медведева. Депутаты отмечают и то, что он не появлялся на заседаниях более трех месяцев.

Фото: Piter.TV