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Главу МО "Шушары" сняли с должности
Сегодня, 22:19
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Главу МО "Шушары" сняли с должности

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Коллеги не были удовлетворены деятельностью и отчетностью Евгения Медведева.

Сегодня, 7 июня, депутаты МО "Шушары" отправили в отставку главу Евгения Медведева. Об этом сообщили на заседании совета.

За лишение полномочий главы проголосовали 16 депутатов. Медведева сменил Авенир Казанцев.

<…> мы дважды давали неудовлетворительную оценку работе Медведева, затем направили обращение губернатору, известили и главу МО.

Илья Смирнов, муниципальный депутат

Коллеги не были удовлетворены деятельностью и отчетностью Евгения Медведева. Депутаты отмечают и то, что он не появлялся на заседаниях более трех месяцев.

Фото: Piter.TV

Теги: бывший депутат, деятельность, лишение депутатских полномочий
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости СПб,

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