Главу МО "Шушары" сняли с должности

Сегодня, 7 июня, депутаты МО "Шушары" отправили в отставку главу Евгения Медведева. Об этом сообщили на заседании совета.
За лишение полномочий главы проголосовали 16 депутатов. Медведева сменил Авенир Казанцев.
<…> мы дважды давали неудовлетворительную оценку работе Медведева, затем направили обращение губернатору, известили и главу МО.
Илья Смирнов, муниципальный депутат
Коллеги не были удовлетворены деятельностью и отчетностью Евгения Медведева. Депутаты отмечают и то, что он не появлялся на заседаниях более трех месяцев.
Фото: Piter.TV
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