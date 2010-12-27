Суд неожиданно принял иск против передачи Исаакиевского собора Церкви

Уже 13 марта Смольнинский суд рассмотрит заявление о незаконности решения Смольного о передачи Исаакиевского собора Русской Православной Церкви.

Вопреки ожиданиям многих экспертов, Смольнинский районный суд не стал отклонять иск частного лица против Смольного по вопросу передачи Исаакиевского собора РПЦ. Юристы приняли иск к рассмотрению и назначили первое заседание на 13 марта. Об этом пишет "Фонтанка". Известно что иск в суд подал некий петербуржец Сергей Бакешин. В нем частное лицо выступает против конкретного решения комитета имущественных отношений, который допускает возможность изъятия собора из ведомства музея для передачи Русской Православной Церкви в безвозмездное пользование. Соответствующий документ был подписан 30 декабря прошлого года и стал одной из отправных точек в процессе передачи собора РПЦ.

Сергей Бакешин тщательно проанализировал документ и нашел целую серию формальных сложностей внутри нормативного акта. Так, гражданину не понравилась строчка о возможности передачи музейных коллекций Церкви, потому что это допущение якобы противоречит законодательству РФ. Кроме того, по мнению, Сергея Бакешина, документ нарушает право граждан на приобщение к культурным ценностям. Хотя автор так и не указал механизм, по которому петербуржцы потеряют доступ к фондам музея.

Кроме того, Сергей Бакешин счел документ странным и необоснованным из-за отсутствия заявки Русской Православной Церкви на передачу собора. Еще одним пунктом с претензией в сторону Смольного стало отсутствие на их сайте официального сообщения о данном документе, которое, по закону, должно было появиться на портале комитета.