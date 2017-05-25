Студенты ИТМО в седьмой раз выиграли "олимпиаду программистов"

В международной олимпиаде по программированию снова победили петербуржцы

Петербургские студенты из университета ИТМО стали победителями престижнейшей международной олимпиады по программированию ACM/ICPC. Соревнования проходили с 20 по 25 мая в Рапид-сити (Южная Дакота, США).

Ее участникам – Ивану Белоногову, Илье Збаню и Владимиру Смыкалову – под руководством тренера Андрея Станкевича удалось решить наибольшее число задач за самое короткое время. Команда ИТМО стала чемпионом соревнований уже в седьмой раз.

Команда СПбГУ заняла четвертое место, московский физтех – пятое, УрГУ – десятое.

Всего в состязании приняло 128 команд из более 100 стран мира, из них 13 — из России.

Олимпиада ICPC (International Collegiate Programming Contest) проводится ежегодно c 1977 года под эгидой Ассоциации вычислительной техники (ACM). С 2000 года команды из России побеждали в ACM ICPC 11 раз. Последние пять лет кубок мира передают друг другу две российские команды – СПбГУ и университет ИТМО.

Видео: youtube, ICPCNews