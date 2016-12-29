Страшные новости из Кемерово: мать отравила 2х месячного ребенка грудным молоком

Расследование данного уголовного дела закончено и передано в суд

Трагедия произошла в ноябре 2016 года в городе Прокопьевск Кемеровской области.

Как сообщает Следственное управление Следственного комитета России по Кемеровской области, обвиняемая покормила своего двухмесячного ребенка грудным молоком и уложила его спать. Утром обнаружили малыша в своей кроватке без признаков жизни и вызвали "скорую помощь". Прибывшие на вызов медики констатировали смерть младенца.

По факту гибели была назначена доследственная проверка, в ходе которой была проведена судебно - медицинская экспертиза для установления причин смерти младенца. Результат был ошеломляющий - ребенок скончался от отравления алкоголем. Как удалось выяснить следствию, мать накануне за день выпила около 2х литров пива.

Ранее семья не попадала в поле зрения полиции и характеризуется положительно. Погибший младенец третий ребенок в семье.

Следственными органами собрана достаточная доказательная база и уголовное дело по статье "Умышленное убийство по неосторожности" направлено в суд.

Видео: Piter.TV